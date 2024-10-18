Дорожная полиция обратилась к водителям в связи ограничениями на дорогах в Баку

09:20

В рамках подготовки к конференции COP29 в ночь с 19 на 20 октября с 02:00 до 06:00 направление движения автомобилей будет изменено на ряде улиц и проспектов Баку.

Об этом Report сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку.

Направление движения автомобилей с целью мониторинга управления движения транспортными средствами будет изменено на аэропортовской дороге, проспекте Гейдара Алиева, проспекте Нефтчиляр, улицах Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалийят, Лермонтова, Микаила Гусейнова, Хагани Рустамова, Теймура Эльчина, Мехди Гусейна: "В качестве альтернативного пути в направлении аэропорта водители могут двигаться по проспекту 8 Ноября с выездом на Зыхскую дорогу, а также по вспомогательной дороге на проспекте Гейдара Алиева через поселок Бакиханов. В направлении центра города водители могут въехать через улицы Микаила Мушфига, Абдуллы Шаига, Мирзаги Алиева и Шамси Бадалбейли".