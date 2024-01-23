Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи непогодой

В Главном управлении государственной дорожной полиции призвали автомобилистов придерживаться правил дорожного движения, чтобы избежать опасных ситуаций на дорогах с учетом нестабильной погоды.

В Главном управлении государственной дорожной полиции призвали автомобилистов придерживаться правил дорожного движения, чтобы избежать опасных ситуаций на дорогах с учетом нестабильной погоды.

Как сообщили Report в управлении, во избежание возможных ДТП водителям рекомендуют строго соблюдать скоростной режим с учетом возможности обледенения дорог, быть более внимательными к другим участникам движения, в частности, к пешеходам.

"Просим пешеходов не пренебрегать правилами безопасности, внимательнее относиться к своему здоровью и жизни, учитывать сложности, вызванные неблагоприятными погодными условиями" - заявили в управлении.