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Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи непогодой

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи непогодой В Главном управлении государственной дорожной полиции призвали автомобилистов придерживаться правил дорожного движения, чтобы избежать опасных ситуаций на дорогах с учетом нестабильной погоды.
Происшествия
23 января 2024 г. 11:12
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи непогодой

В Главном управлении государственной дорожной полиции призвали автомобилистов придерживаться правил дорожного движения, чтобы избежать опасных ситуаций на дорогах с учетом нестабильной погоды.

Как сообщили Report в управлении, во избежание возможных ДТП водителям рекомендуют строго соблюдать скоростной режим с учетом возможности обледенения дорог, быть более внимательными к другим участникам движения, в частности, к пешеходам.

"Просим пешеходов не пренебрегать правилами безопасности, внимательнее относиться к своему здоровью и жизни, учитывать сложности, вызванные неблагоприятными погодными условиями" - заявили в управлении.

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