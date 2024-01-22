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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи непогодой

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи непогодой 11:26
Происшествия
22 января 2024 г. 12:02
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи непогодой

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам движения в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сообщили Report в ГУГДП, во избежание возможных ДТП водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, быть более внимательными к другим участникам движения, в частности, к пешеходам.

Транспортные средства следует парковать в безопасных местах, вдали от шатких построек, рекламных щитов и деревьев.

С учетом возможного гололеда на дорогах в горных и предгорных районах, водителям рекомендуется не использовать личный транспорт, особенно, с неподходящими по сезону шинами, соблюдать ограничение скорости.

По информации Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в ближайшие дни на территории страны сохранится ветреная погода, местами прогнозируется снег.

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