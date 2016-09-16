Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Дождливая погода в Баку стала причиной трех дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщил Report начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что в связи с дождливой погодой на многих дорогах Баку снижен предел скорости: “Например, на аэропортовской дороге предел скорости снижен со 120 до 100 км/час”.

По словам В.Асадова, вне зависимости от погодных условий автомобили должны быть в технически исправном состоянии: “В дождливую погоду техническому состоянию автомобилей следует уделять особое внимание. Тормозная система и дворники должны быть в рабочем состоянии. С другой стороны, следует снизить скорость движения, соблюдать дистанцию, как можно меньше пользоваться тормозами в дождь, чтобы избежать скольжения автомобиля”.

Начальник отдела также рекомендовал водителям снижать скорость движения до минимума при проезде по лужам, чтобы избежать обрызгивания пассажиров.

Он также отметил, что на всех проспектах и улицах Баку усилены патрули: “Движение регулируется на всех направлениях города Баку, на данный момент пробки не наблюдаются”.