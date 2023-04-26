Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с "Формулой-1"

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"В период с 28 апреля до 2 мая граждан, прибывающих из окрестных сел и поселков, а также регионов, просим воспользоваться общественным транспортом. Жителей столицы просим как можно меньше пользоваться личными автомобилями во время проведения гонок, добираться до центра города на общественном транспорте, не выезжать на старых и неисправных транспортных средствах".