О нас

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с "Формулой-1"

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с "Формулой-1" Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Происшествия
26 апреля 2023 г. 11:58
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Формулой-1

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"В период с 28 апреля до 2 мая граждан, прибывающих из окрестных сел и поселков, а также регионов, просим воспользоваться общественным транспортом. Жителей столицы просим как можно меньше пользоваться личными автомобилями во время проведения гонок, добираться до центра города на общественном транспорте, не выезжать на старых и неисправных транспортных средствах".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP "Formula 1"lə bağlı sürücülərə müraciət edib

Экслюзивные новости

Турецкий университет нацобороны: армянский геноцид всего лишь инструмент антитурецкой политики
Турецкий университет нацобороны: "армянский геноцид" всего лишь инструмент антитурецкой политики
24 апреля 2023 г. 18:38
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
МИД РФ: Разбирательство в отношении военнослужащих Азербайджана должно соответствовать международным нормам
22 апреля 2023 г. 15:00
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
Азербайджан поможет восстановить бульвар Азербайджан и проспект Гейдара Алиева в Кахраманмараше
20 апреля 2023 г. 16:52
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
Эксперт: Азербайджанский газ обеспечивает дальнейшую энергобезопасность ЕС
20 апреля 2023 г. 16:27
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
Министерство о процессе возвращения в Азербайджан студентов из Турции
20 апреля 2023 г. 16:06
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
ЕС обсуждает с Арменией возможное участие страны в обходе российских санкций
20 апреля 2023 г. 15:42
Посол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
ФотоПосол Швеции: Swedec может сотрудничать с Азербайджаном в разминировании освобожденных территорий
20 апреля 2023 г. 13:17
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
Аюб Кара: Израиль готов поддерживать Азербайджан по многим направлениям
19 апреля 2023 г. 16:05
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
Турецкий профессор: Ускорить решение проблемы Зангезурского коридора можно при участии стран Востока и Запада
17 апреля 2023 г. 15:53
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
Турецкий политик: Последние 21 года Турецкой Республики будут вписаны золотыми буквами в историю страны
15 апреля 2023 г. 14:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi