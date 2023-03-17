Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в преддверии праздничных дней.

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в преддверии праздничных дней.

Как сообщили Report в управлении, в связи с праздником Новруз ожидается значительное увеличение транспортного потока из столицы в регионы, а также в обратном направлении.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения беспрепятственного и безопасного движения на дорогах Главное управление государственной дорожной полиции перейдет на усиленный режим работы: "Просим водителей, которые готовятся в дальние поездки, обратить внимание на техническое состояние своих транспортных средств, отдавать предпочтение управлению автомобилем в светлое время суток, пользоваться ремнями безопасности во время движения.

Водителям следует выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, не нарушать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии усталости и недосыпа.