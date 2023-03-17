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Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней

Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в преддверии праздничных дней.
Происшествия
17 марта 2023 г. 11:32
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в преддверии праздничных дней.

Как сообщили Report в управлении, в связи с праздником Новруз ожидается значительное увеличение транспортного потока из столицы в регионы, а также в обратном направлении.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения беспрепятственного и безопасного движения на дорогах Главное управление государственной дорожной полиции перейдет на усиленный режим работы: "Просим водителей, которые готовятся в дальние поездки, обратить внимание на техническое состояние своих транспортных средств, отдавать предпочтение управлению автомобилем в светлое время суток, пользоваться ремнями безопасности во время движения.

Водителям следует выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, не нарушать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии усталости и недосыпа.

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Версия на азербайджанском языке ​DYP bayram günlərində səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edib

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