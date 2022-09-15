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Дорожная полиция обратилась к водителям, родителям и работникам школ

Дорожная полиция обратилась к водителям, родителям и работникам школ Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям, родителям учеников и работникам школ
Происшествия
15 сентября 2022 г. 09:32
Дорожная полиция обратилась к водителям, родителям и работникам школ

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям, родителям учеников и работникам школ.

Как сообщил Report старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли, утром, как и ожидалось, наблюдается интенсивное движение автомобилей в Наримановском, Насиминском, Ясамальском, Сабаильском, Бинагадинском, Низаминском и Хатаинском районах столицы:

"Уже с сегодняшнего дня увеличится плотность движения пешеходов - школьников и студентов на дорогах, особенно на территориях возле школ. Мы просим водителей быть предельно ответственными, соблюдать скоростной режим, не игнорировать дорожные знаки. Просим родителей учеников и сотрудников школ регулярно инструктировать детей о правилах дорожного движения. Мы еще раз обращаемся ко всем участникам дорожного движения с просьбой серьезно относиться к правилам дорожной безопасности во избежание инцидентов и аварий".

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