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Дорожная полиция обратилась к водителям, планирующим поездки в выходные

Дорожная полиция обратилась к водителям, планирующим поездки в выходные 12:57
Происшествия
25 января 2025 г. 13:17
Дорожная полиция обратилась к водителям, планирующим поездки в выходные

Главное управление дорожной полиции призвало водителей соблюдать осторожность во время поездок в выходные дни.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что рост числа поездок в выходные дня на отдых или по другим нуждам приводят к интенсивности движения на дорогах.

"Несмотря на усиленные меры безопасности, нарушения правил дорожного движения и невнимательность водителей часто становятся причинами серьезных аварий", - заявили в ведомстве.

Дорожная полиция призвала водителей избегать поездок на неисправных транспортных средствах, не садиться за руль в утомленном состоянии, соблюдать дистанцию между автомобилями, придерживаться скоростного режима, а также строго выполнять правила безопасности при обгонах и маневрах

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Версия на азербайджанском языке BDYPİ həftəsonu səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edib

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