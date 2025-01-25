Дорожная полиция обратилась к водителям, планирующим поездки в выходные

12:57

Главное управление дорожной полиции призвало водителей соблюдать осторожность во время поездок в выходные дни.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что рост числа поездок в выходные дня на отдых или по другим нуждам приводят к интенсивности движения на дорогах.

"Несмотря на усиленные меры безопасности, нарушения правил дорожного движения и невнимательность водителей часто становятся причинами серьезных аварий", - заявили в ведомстве.

Дорожная полиция призвала водителей избегать поездок на неисправных транспортных средствах, не садиться за руль в утомленном состоянии, соблюдать дистанцию между автомобилями, придерживаться скоростного режима, а также строго выполнять правила безопасности при обгонах и маневрах