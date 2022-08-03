Дорожная полиция обратилась к водителям: Не рискуйте собственной жизнью

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим.

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим.

В поступившем в Report обращении говорится:

"Уважаемые водители. Снижая скорость при приближении к специальным техническим средствам (радарам) на дорогах, а затем вновь повышая скорость, вы рискуете собственной жизнью. Управление транспортным средством на высоких скоростях зачастую становится причиной тяжелых аварий и несчастных случаев со смертельным исходом, не забывайте об этом. При превышении средней скорости даже на 1 км/ч вероятность автоаварий со смертельным исходом возрастает на 4%, получения серьезных травм - на 3%".