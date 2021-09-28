Дорожная полиция обратилась к водителям из-за непогоды

Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к водителям в связи с дождливой погодой

Управление Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку обратилось к водителям в связи с дождливой погодой.

Об этом Report сообщил главный инспектор управления, майор полиции Араз Аскерли.

Полиция просит водителей быть предельно осторожными на дорогах в связи с дождливой погодой: "Водители должны учитывать пешеходов при проезде по лужам, образовавшимся в результате дождя. Ограничение видимости в дождливую погоду является одним из самых важных факторов. Необходимо обращать внимание на техническое состояние транспортных средств, вовремя менять колеса с учетом климатических условий чтобы предотвратить скольжение. Будьте осторожны, находясь в движении в часы-пик из-за возможного внезапного появления пешеходов на дорогах".

Дорожная полиция призывает водителей снижать скорость движения в соответствии с погодными условиями: "Об этом говорится и в законе "О дорожном движении". Не нужно разгоняться до максимальной скорости на дороге с ограничением 110 км/ч. В городе установлены информационное табло, в районах таких табло мало. Водители должны уделять этому вопросу особое внимание", - сказал А.Аскерли.