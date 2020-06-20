Дорожная полиция обратилась к водителям

Государственная дорожная полиция обратилась к владельцам автомобилей и водителям.

Как передает Report, начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил, что владельцы и водители транспортных средств должны надлежащим образом соблюдать требования карантинного режима, беречь себя и понимать свою ответственность для обеспечения безопасности окружающих.

"Еще раз напоминая о важности соблюдения требования карантинного режима, мы рекомендуем водителям и владельцам автомобилей правильно выполнять решения оперативного штаба при Кабмине. Сотрудники полиции со своей стороны обеспечивают безопасность. Для предотвращения случаев заражения водители и пассажиры должны использовать защитные средства.

Каждый водитель должен быть ответственным, передвигаться в соответствии с правилами, а документы пассажиров должны быть в порядке", - заявил он.

«Водителям следует пользоваться личным транспортном как можно реже, лишь в случае необходимости. Еще раз просим водителем соблюдать требования», - добавил В.Асадов.