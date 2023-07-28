Дорожная полиция обратилась к водителям и владельцам автомобилей в связи с ветреной погодой

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям в связи с сильным ветром, который будет наблюдаться на территории страны с 29 по 30 июля.

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с сильным ветром, который будет наблюдаться на территории страны с 29 по 30 июля.

Как сообщает Report, в целях предупреждения аварий на дорогах, дорожная полиция просит участников движения соблюдать осторожность при выезде на дорогу, строго соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что в ветреную погоду транспортные средства желательно парковать в закрытых пространствах. Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами следует быть более ответственными, помнить о том, что движение в ветреную погоду затруднено и опасно, уделять особое внимание упаковке перевозимого груза.