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Дорожная полиция обратилась к водителям и владельцам автомобилей в связи с ветреной погодой

Дорожная полиция обратилась к водителям и владельцам автомобилей в связи с ветреной погодой Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям в связи с сильным ветром, который будет наблюдаться на территории страны с 29 по 30 июля.
Происшествия
28 июля 2023 г. 17:55
Дорожная полиция обратилась к водителям и владельцам автомобилей в связи с ветреной погодой

Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к водителям в связи с сильным ветром, который будет наблюдаться на территории страны с 29 по 30 июля.

Как сообщает Report, в целях предупреждения аварий на дорогах, дорожная полиция просит участников движения соблюдать осторожность при выезде на дорогу, строго соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что в ветреную погоду транспортные средства желательно парковать в закрытых пространствах. Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами следует быть более ответственными, помнить о том, что движение в ветреную погоду затруднено и опасно, уделять особое внимание упаковке перевозимого груза.

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Версия на азербайджанском языке Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib

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