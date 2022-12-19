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Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с сильным ветром

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с сильным ветром Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с прогнозируемым усилением ветра.
Происшествия
19 декабря 2022 г. 15:34
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с сильным ветром

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к водителям и владельцам транспортных средств в связи с прогнозируемым усилением ветра.

Как сообщает Report, дорожная полиция рекомендует всем участникам дорожного движения быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

"Выезжая в ветреную погоду с закрытого участка дороги и туннелей на открытую местность, водители должны учитывать высокую вероятность резкого изменения направления движения автомобиля, выбирать скоростной предел в соответствии с метеорологическими условиями, а также не парковать транспортные средства на территориях, где ведутся строительные работы, под или вблизи деревьев, крупногабаритных рекламных щитов, а также других предметов, которые могут сломаться и опрокинуться под воздействием ветра.

Пешеходам следует переходить дороги только в предназначенных для этого местах, выбирать максимально безопасные места для прохода, особенно в близи новостроек и высотных зданий", - отмечается в обращении.

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