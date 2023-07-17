Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи с дождливой погодой

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой погодой и призвало водителей проявить повышенную бдительность на дорогах.
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"Пешеходы, являющиеся наиболее незащищенными участниками дорожного движения, в свою очередь, также должны быть осторожны, им не следует переходить проезжую часть в неустановленном месте, избегать действий, представляющих опасность жизни и здоровью как самих пешеходов, так и других участников движения", - подчеркнули в дорожной полиции.