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Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи с дождливой погодой

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи с дождливой погодой Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой погодой и призвало водителей проявить повышенную бдительность на дорогах.
Происшествия
17 июля 2023 г. 09:07
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам в связи с дождливой погодой

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой погодой и призвало водителей проявить повышенную бдительность на дорогах.

Как сообщили Report в Главном управлении, ведомство призывает водителей принимать превентивные меры для предотвращения аварий и других неприятных ситуаций, которые могут возникнуть на дорогах, удостовериться в технической исправности транспортных средств, перед выездом на дорогу проверить исправность стеклоочистителей и омывателей лобового стекла, а также наружных осветительных приборов, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, избегать ненужных обгонов, резких маневров и резких торможений.

"Пешеходы, являющиеся наиболее незащищенными участниками дорожного движения, в свою очередь, также должны быть осторожны, им не следует переходить проезжую часть в неустановленном месте, избегать действий, представляющих опасность жизни и здоровью как самих пешеходов, так и других участников движения", - подчеркнули в дорожной полиции.

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