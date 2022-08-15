Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам-нарушителям

"Сегодня в столице некоторые водители часто нарушают правила остановки-стоянки, парковки, а пешеходы, вместо того, чтобы использовать предназначенные для них переходы, переходят дорогу в неустановленных местах".

"Сегодня в столице некоторые водители часто нарушают правила остановки-стоянки, парковки, а пешеходы, вместо того, чтобы использовать предназначенные для них переходы, переходят дорогу в неустановленных местах".

Об этом Report заявил сотрудник Государственного управления дорожной полиции города Баку лейтенант полиции Рустам Ахмедли.

По его словам, водители паркуют транспортные средства в местах, отведенных для общественного транспорта, чем создают проблемы для обеспечения непрерывности и безопасности движения, пешеходы же регулярно рискуют своей жизнью, не используют переходы и пешеходные полосы, чем создают серьезные проблемы, в первую очередь, для себя, а также для водителей.

"К сожалению, это все еще самые актуальные проблемы. Еще раз просим всех участников движения соблюдать правила дорожного движения, а главное, быть внимательными, чтобы благополучно и вовремя добираться до места назначения", - подчеркнул представитель ГДП.