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Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам-нарушителям

Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам-нарушителям "Сегодня в столице некоторые водители часто нарушают правила остановки-стоянки, парковки, а пешеходы, вместо того, чтобы использовать предназначенные для них переходы, переходят дорогу в неустановленных местах".
Происшествия
15 августа 2022 г. 12:00
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам-нарушителям

"Сегодня в столице некоторые водители часто нарушают правила остановки-стоянки, парковки, а пешеходы, вместо того, чтобы использовать предназначенные для них переходы, переходят дорогу в неустановленных местах".

Об этом Report заявил сотрудник Государственного управления дорожной полиции города Баку лейтенант полиции Рустам Ахмедли.

По его словам, водители паркуют транспортные средства в местах, отведенных для общественного транспорта, чем создают проблемы для обеспечения непрерывности и безопасности движения, пешеходы же регулярно рискуют своей жизнью, не используют переходы и пешеходные полосы, чем создают серьезные проблемы, в первую очередь, для себя, а также для водителей.

"К сожалению, это все еще самые актуальные проблемы. Еще раз просим всех участников движения соблюдать правила дорожного движения, а главное, быть внимательными, чтобы благополучно и вовремя добираться до места назначения", - подчеркнул представитель ГДП.

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Версия на азербайджанском языке DYP: "Bakıda bir sıra piyadalar keçidlərdən istifadə etməyərək qaydaları pozur"

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