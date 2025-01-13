Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам из-за тумана

10:54

Управление Государственной дорожной полиции призвало участников дорожного движения соблюдать осторожность в условиях туманной погоды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на управление.

"Учитывая, что туман затрудняет своевременное и четкое распознавание других участников движения и дорожных знаков, водителям следует проявить особую внимательность, соблюдать скоростной режим в условиях нестабильной погоды. Кроме того, необходимо следить за исправностью транспортных средств, особенно внешних световых приборов, а также строго придерживаться правил безопасности при обгоне и маневрировании", - говорится в сообщении.

Пешеходам рекомендовали также быть предельно внимательными при переходе дороги, так как в условиях тумана водителям труднее разглядеть проезжую часть и обочину.

Ранее Национальная служба гидрометеорологии сообщила, что в ряде регионов страны, включая Абшеронский полуостров, видимость из-за тумана ограничена до 50–500 метров.