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Дорожная полиция обратилась к водителям и пассажирам

Дорожная полиция обратилась к водителям и пассажирам Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и пассажирам с просьбой на загрязнять окружающую среду.
Происшествия
2 ноября 2021 г. 10:51
Дорожная полиция обратилась к водителям и пассажирам

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и пассажирам с просьбой на загрязнять окружающую среду.

Об этом говорится в заявлении Управления, поступившем в Report.

"Вызывает сожаление, что бытовые отходы подчас выбрасываются из транспортных средств на дороги и улицы. За 9 месяцев текущего года за совершение подобного административного правонарушения были составлены протоколы в отношении 301 лица.

Каждый гражданин должен достойно выполнять возложенные на него обязательства по охране окружающей среды, нести ответственность за соблюдение чистоты. Водители выбрасывают из окон своих автомобилей на улицу окурки, пластиковые бутылки и прочие бытовые отходы. Такое позволяют себе не только водители, но и пассажиры", - отмечается в заявлении.

В полиции также сообщили, что согласно статье 327.1 Кодекса об административных проступках АР за подобные деяния предусматривается штраф в размере 40 манатов.

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