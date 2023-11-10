О нас

Дорожная полиция обратилась к водителям большегрузов

Дорожная полиция обратилась к водителям большегрузов Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям большегрузных транспортных средств.
Происшествия
10 ноября 2023 г. 11:07
Дорожная полиция обратилась к водителям большегрузов

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к водителям большегрузных транспортных средств.

Как сообщает Report, в ведомстве призвали к строгому соблюдению правил дорожного движения и техники безопасности в условиях непогоды.

"Владельцам и водителям автомобилей с прицепами, длинномерных грузовиков следует быть особо внимательными, не забывать, что в ветреную погоду движение крупногабаритных транспортных средств еще более затруднительно и опасно. Также необходимо учитывать требования к упаковыванию перевозимых ими грузов" - добавили в дорожной полиции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP yük avtomobillərinin sürücülərinə xəbərdarlıq edib

Экслюзивные новости

Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
Офицер ВС Украины: Азербайджан первый в регионе СНГ обеспечил свою территориальную целостность
9 ноября 2023 г. 16:17
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
Российские политологи: Парад в Ханкенди демонстрирует полный провал планов Армении
8 ноября 2023 г. 12:00
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
Более 200 выпускников азербайджанских вузов не смогли получить дипломы в этом году
7 ноября 2023 г. 16:55
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
Депутат Верховной Рады: Украина благодарна Азербайджану за поддержку
7 ноября 2023 г. 13:09
Баку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоБаку готов ко Дню Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
7 ноября 2023 г. 12:53
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
Украинский депутат: Азербайджан может гордиться своей победой над сепаратизмом
7 ноября 2023 г. 11:52
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
Путешественник: С решением минной проблемы Карабах станет популярным среди туристов
6 ноября 2023 г. 15:07
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
Управляющий партнер NomadMania: Азербайджан хорошо справляется с разминированием
6 ноября 2023 г. 13:33
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
Эксперт: Каспий - символ дружбы и возможность расширения сотрудничества Азербайджана и Туркменистана
6 ноября 2023 г. 12:03
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
Завершено назначение пенсий для семей шехидов, погибших в ходе антитеррористических мероприятий
4 ноября 2023 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi