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Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к водителям Государственная дорожная полиция города Баку обратилась к водителям по случаю праздника Гурбан.
Происшествия
15 июля 2021 г. 20:04
Дорожная полиция обратилась к водителям

Государственная дорожная полиция города Баку обратилась к водителям по случаю праздника Гурбан.

Как сообщает Report, в обращении рекомендуется воздержаться от действий, которые могут причинить неудобства другим гражданам, не парковать автомобили где попало, а также соблюдать правила карантина.

При этом водителей, путешествующих на дальние расстояния на личных автомобилях, в очередной раз просят выезжать, убедившись в техническом состоянии автомобиля, соблюдать режим отдыха и правила дорожного движения.

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Версия на азербайджанском языке DYP bayramla əlaqədar sürücülərə müraciət edib

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