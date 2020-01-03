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Дорожная полиция обратилась к водителям

​Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное Управление Дорожной Полиции обратилось к водителям. 

Как передает Report, в сообщении говорится: 

"Согласно сводке Министерства Экологии и Природных Ресурсов, со 2 января на территории республики наблюдается резкое ухудшение погодных условий. Во избежание неприятных инцидентов Дорожная полиция призывает водителей быть внимательными на дорогах и выбирать скорость в соответствии с погодными условиями. В связи с обледенением дорог в некоторых горных местностях Дорожная полиция призывает водителей избегать резкого торможения и по возможности не прибегать к обгону и иным маневрам. 

Пешеходы тоже должны придерживаться правил безопасности на дорогах. Переходя дорогу в темное время суток или в условиях плохой видимости, им следует выбирать, преимущественно, яркую одежду, не создавая опасности ни себе, ни другим участникам дорожного движения ".

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