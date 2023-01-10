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Дорожная полиция обратилась к водителям

Дорожная полиция обратилась к водителям В настоящее время в некоторых регионах республики и столице продолжается снег, что значительно увеличивает риск аварий на дорогах.
Происшествия
10 января 2023 г. 11:33
Дорожная полиция обратилась к водителям

В настоящее время в некоторых регионах республики и столице продолжается снег, что значительно увеличивает риск аварий на дорогах.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции, майор полиции Ровшан Тагиев.

Он отметил, что в связи с погодными условиями водителям следует придерживаться низкой скорости, сохранять большую, чем обычно, дистанцию между машинами, удостоверяться в исправности стеклоочистителей, фар, тормозной системы, и использовать соответствующие сезону шины.

Р.Тагиев отметил, что водители при движении должны учитывать фактор пешеходов и предупредил, что в отношении водителей, намеренно окатывающих пешеходов, здания и транспортные средства водой с дороги, будут применяться меры административного взыскания в соответствии со статьей 342.1.5 Кодекса об административных правонарушениях.

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