Дорожная полиция обратилась к водителям

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям.

Как сообщили Report в управлении, водители могут воспользоваться условиями, созданными на стационарных постах ГДП.

Было сообщено, что в связи с ростом совершающих поездки в различные регионы, зоны отдыха, в летний сезон на дорогах повышается интенсивность транспорта:

"С целью обеспечения безопасности на дорогах во время такого движения ГУГДП считает нужным акцентировать внимание на некоторых моментах, на которые водителям следует обратить внимание. До начала поездки еще раз проверьте техническое состояние вашего автомобиля, на автомобилях без системы кондиционирования по возможности отправляйтесь в путь в прохладное время суток".

Во время движения не только водители, но и пассажиры должны пристегнуть ремни безопасности:

"Ремни не только создают ответственность, но и уберегают людей от возможных опасностей во время аварии. Одним из условий обеспечения безопасности на межрайонных дорогах является строгое соблюдение скоростного режима независимо от технических возможностей транспорта. Во время долгого путешествия не садитесь за руль сонными, уставшими. В таком состоянии вы можете подвергнуть опасности не только себя, но и пассажиров и других участников дорожного движения.

По возможности через каждые 2-3 часа беспрерывной езды даже ненадолго останавливайте транспорт и отдыхайте. Для этого вы можете воспользоваться условиями, созданными на стационарных постах ГДП, созданных на дорогах республиканского значения. При выполнении на дороге обгона, маневров не торопитесь. До начала этих действий правильно оценивайте скорость едущего навстречу и рядом транспортного средства, не принимайте ложных решений. Следуя ПДД, вы обеспечите себе и близким основание для хорошего проведения праздничных дней".