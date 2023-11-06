Дорожная полиция обратилась к водителям

Государственное управление дорожной полиции обратилось к водителям в связи с организацией обслуживания в нерабочие дни.

Государственное управление дорожной полиции обратилось к водителям в связи с организацией обслуживания в нерабочие дни.

Как Report сообщили в Госуправлении, в нерабочие дни, учитывая, что у владельцев и водителей транспортных средств больше свободного времени, расположенные в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы центры технического осмотра транспортных средств, Регистрационно-экзаменационный отдел Главного управления дорожной полиции, осуществляющий регистрацию транспортных средств и проведение экзаменов, а также регистрационно-экзаменационные отделы и центры технического осмотра в других городах и регионах республики в праздничные дни будут работать непрерывно с 09:00 до 18:00.