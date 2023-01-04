Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к водителям.

Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к водителям.

Как сообщили Report в управлении, ввиду ожидающейся интенсивности движения между столицей и регионами и прогнозируемой плотности движения водителям рекомендуется перед выездом на дорогу в первую очередь обращать внимание на исправность транспортных средств, пристегиваться ремнями безопасности, и следить за тем, чтобы были пристегнуты пассажиры.

Водителям также рекомендуется строго соблюдать скоростной режим, правила обгона и маневрирования, верно оценивать дорожные и погодные условия.

"Избегайте вождения автомобиля, находясь в сонном или усталом состоянии, помните, что после каждых 2-3 часов непрерывного движения необходим кратковременный отдых. Для этого можно воспользоваться условиями, созданными на стационарных постах ГДП на автомобильных дорогах республиканского значения", - отметили в управлении.