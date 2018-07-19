Дорожная полиция обратилась к владельцам грязных автомобилей

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в последние дни в Баку и на дорогах республики встречаются транспортные средства, внешний вид которых в плане чистоты и опрятности оставляет желать лучшего, а также с загрязненными государственными номерами:

"С учетом того, что такие автомобили наносят урон общему эстетическому облику превратившейся в центр туризма столицы, и к тому же названные случаи приводят к административной ответственности, Главное управление ГДП просит водителей транспортных средств обеспечить внешнюю чистоту автомобилей, а также до начала и во время пути обеспечить читаемость государственных номерных знаков.

Каждому патриотичному водителю, который обдуманно отнесется к данному обращению, мы заранее приносим благодарность, всем участникам дорожного движения желаем счастливого и безопасного пути, рекомендуя в дороге проявлять высокую культуру".