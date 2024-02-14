О нас

Дорожная полиция обратилась к велосипедистам

Дорожная полиция обратилась к велосипедистам 09:09
Происшествия
14 февраля 2024 г. 09:57
Дорожная полиция обратилась к велосипедистам

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) города Баку обратилось к велосипедистам.

Об этом Report сообщили в ГДП.

В обращении отмечается, что дорожная полиция регулярно реализует профилактические меры в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и обеспечению их свободного и безопасного передвижения, однако некоторые велосипедисты пренебрегают правилами дорожного движения.

По информации, за прошедший год в Баку зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с наездом на велосипедистов, в результате которых трое погибли, один человек пострадал.

"Согласно требованиям действующего законодательства, велосипедисты при отсутствии специальных велосипедных дорожек должны ездить по краю проезжей части или обочине, использовать технически исправный и оборудованный в соответствии с требованиями велосипед, а также защитные каски.

Они должны соблюдать требования дорожных знаков или дорожной разметки, уступать дорогу транспортным средствам на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой вне перекрестков. Велосипедисты должны двигаться по направлению движения транспорта при движении по проезжей части дороги за пределами жилых районов", - говорится в обращении.

.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP velosiped sürənlərə müraciət edib

Самое важное

Проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева
Проходит церемония инаугурации Ильхама Алиева
14 февраля 2024 г. 11:06
После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек
После антитеррористической операции Азербайджан передал Армении тела 173 человек
14 февраля 2024 г. 11:05
Премьер-министр ОАЭ направил поздравление главе Азербайджанского государства
Премьер-министр ОАЭ направил поздравление главе Азербайджанского государства
13 февраля 2024 г. 20:46
Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева
Лидер ОАЭ поздравил Ильхама Алиева
13 февраля 2024 г. 20:26
Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня
Церемония инаугурации Ильхама Алиева состоится в ближайшие три дня
13 февраля 2024 г. 13:12
Конституционный суд утвердил результаты президентских выборов в Азербайджане
ФотоКонституционный суд утвердил результаты президентских выборов в Азербайджане
13 февраля 2024 г. 13:06
ГПС провела операцию возмездия, уничтожен армянский военный пост
ГПС провела "операцию возмездия", уничтожен армянский военный пост
13 февраля 2024 г. 10:10
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
Михаил Мишустин поздравил президента Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 20:31
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
Президент Чехии поздравил азербайджанского лидера
12 февраля 2024 г. 20:27
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
Президент Румынии поздравил Ильхама Алиева
12 февраля 2024 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi