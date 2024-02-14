Дорожная полиция обратилась к велосипедистам

09:09

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) города Баку обратилось к велосипедистам.

Об этом Report сообщили в ГДП.

В обращении отмечается, что дорожная полиция регулярно реализует профилактические меры в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и обеспечению их свободного и безопасного передвижения, однако некоторые велосипедисты пренебрегают правилами дорожного движения.

По информации, за прошедший год в Баку зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с наездом на велосипедистов, в результате которых трое погибли, один человек пострадал.

"Согласно требованиям действующего законодательства, велосипедисты при отсутствии специальных велосипедных дорожек должны ездить по краю проезжей части или обочине, использовать технически исправный и оборудованный в соответствии с требованиями велосипед, а также защитные каски.

Они должны соблюдать требования дорожных знаков или дорожной разметки, уступать дорогу транспортным средствам на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой вне перекрестков. Велосипедисты должны двигаться по направлению движения транспорта при движении по проезжей части дороги за пределами жилых районов", - говорится в обращении.

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