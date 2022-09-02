Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения.

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения.

Как заявил Report главный инспектор ведомства, майор полиции Араз Аскерли, завершение сезона отпусков в преддверии начала учебного года значительно увеличивает загруженность столичных дорог.

"Призываем участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах, правильно оценивать ситуацию, учитывать, что каждое нарушение правил негативно сказывается на общей ситуации. Хотя мы неоднократно подчеркивали, что мопеды, велосипеды и скутеры должны двигаться по правой полосе дороги, не совершать опасных маневров, а их водители должны пользоваться шлемами для собственной безопасности, и отмечали, что нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность, мы по-прежнему становимся свидетелями подобных нарушений.

Вновь призываем участников движения держать в центре внимания упомянутые моменты, воздерживаться от ситуаций, вызывающих справедливое недовольство окружающих", - добавил он.