Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с нестабильной погодой

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Министерства внутренних дел обратилось к пешеходам в связи с погодными условиями.

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) Министерства внутренних дел обратилось к пешеходам в связи с погодными условиями.

Об этом Report сообщили в ГУДП.

"Непрерывные дожди, прошедшие несколько дней назад, привели к повышенной скользкости дорог и ограничению видимости, что негативно сказалось на количестве дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. За этот период было зарегистрировано 11 наездов на пешеходов, из которых 5 завершились летальным исходом, а 6 человек получили травмы. Показательно, что все аварии произошли в темное время суток - между 18:30 и 23:00", - говорится в информации.

В обращении подчеркивается, что в большинстве случаев причиной неприятных происшествий становится недооценка пешеходами неблагоприятных погодных условий, пренебрежение правилами безопасности при переходе дороги, а также отсутствие яркой одежды и светоотражающих элементов в темное время суток.

Главное управление дорожной полиции обращается к пешеходам с призывом быть более внимательными в условиях нестабильной погоды, преобладающей на территории страны, и строго соблюдать правила дорожного движения, учитывая эти обстоятельства.