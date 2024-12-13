Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с непогодой

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Об этом Report сообщили в управлении.
В ведомстве призвали участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим в зависимости от погодных условий, избегать резких торможений и маневров.
Водителей, планирующих поездку на выходных, просят быть внимательными на дорогах и учитывать возможные сложности, вызванные неблагоприятными погодными условиями.
По данным синоптиков, начиная с сегодняшнего дня и до 15 декабря на территории страны ожидаются неблагоприятные погодные условия, в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируются дожди, сопровождаемые сильным ветром.