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Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с дождливой погодой

Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с дождливой погодой Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой и туманной погодой.
Происшествия
2 декабря 2024 г. 10:30
Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с дождливой погодой

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой и туманной погодой.

Об этом Report сообщает со ссылкой на управление.

В заявлении подчеркивается, что неблагоприятные погодные условия, наблюдаемые в стране, увеличивают риск аварий. Дождь и туман значительно ограничивают видимость, создавая препятствия для своевременного обнаружения других участников движения и средств регулирования, а также повышают вероятность заносов.

Дорожная полиция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, строго следовать правилам безопасности при остановке, стоянке, парковке и обгоне. Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность, учитывая дополнительные риски на дорогах.

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi yağışlı hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

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