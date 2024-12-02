Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с дождливой погодой

Главное управление дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой и туманной погодой.

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой и туманной погодой.

Об этом Report сообщает со ссылкой на управление.

В заявлении подчеркивается, что неблагоприятные погодные условия, наблюдаемые в стране, увеличивают риск аварий. Дождь и туман значительно ограничивают видимость, создавая препятствия для своевременного обнаружения других участников движения и средств регулирования, а также повышают вероятность заносов.

Дорожная полиция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, строго следовать правилам безопасности при остановке, стоянке, парковке и обгоне. Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность, учитывая дополнительные риски на дорогах.