Дорожная полиция обратилась к участникам движения в связи с дождливой погодой

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с дождливой и туманной погодой.
Об этом Report сообщает со ссылкой на управление.
В заявлении подчеркивается, что неблагоприятные погодные условия, наблюдаемые в стране, увеличивают риск аварий. Дождь и туман значительно ограничивают видимость, создавая препятствия для своевременного обнаружения других участников движения и средств регулирования, а также повышают вероятность заносов.
Дорожная полиция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, строго следовать правилам безопасности при остановке, стоянке, парковке и обгоне. Пешеходам рекомендуется проявлять осторожность, учитывая дополнительные риски на дорогах.