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Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Дорожная полиция обратилась к участникам движения Начатые органами внутренних дел меры по предупреждению нарушений, вызвавших широкое недовольство общественности, противоправных деяний, в том числе нарушений правил дорожного движения, продолжаются и в течение 2023 года.
Происшествия
7 февраля 2023 г. 11:30
Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Начатые органами внутренних дел меры по предупреждению нарушений, вызвавших широкое недовольство общественности, противоправных деяний, в том числе нарушений правил дорожного движения, продолжаются и в течение 2023 года.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в Report из Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) министерства внутренних дел.

В управлении отметили, что основной задачей является проведение с участниками дорожного движения мероприятий контрольно-профилактического и просветительского характера с привлечением представителей институтов гражданского общества и СМИ.

Отмечается, что мероприятия, стартовавшие с января текущего года и планируемые к проведению до конца года, охватывают в основном нарушения водителями правил остановки, стоянки и парковки, использования ремней безопасности, фар и звуковых сигналов, а также несоблюдения правил пешеходами, водителями мотоциклов, мопедов и велосипедов, управления транспортным средством без прав или в состоянии алкогольного опьянения и пр.

Главное управление ГДП призывает участников дорожного движения соблюдать правила, принимать активное участие в предотвращении правонарушений в этой сфере и защите общественных интересов.

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