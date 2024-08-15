Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с погодными условиями

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с погодными условиями.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с погодными условиями.

Как сообщает Report, ведомство призвало участников дорожного движения соблюдать правила безопасности в целях предотвращения возможных дорожно-транспортных происшествий в дождливую погоду.

"Особенно водителям, выезжающим в горные и предгорные районы на личном автомобиле, а также осуществляющим пассажирскую транспортную деятельность, в неблагоприятную погоду настоятельно рекомендуется снижать скорость до минимума, учитывать дорожные условия, соблюдать достаточную дистанцию ​​во время движения, не выезжать на дорогу на имеющих неисправности транспортных средствах", - говорится в обращении.