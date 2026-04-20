    Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с непогодой

    Происшествия
    • 20 апреля, 2026
    • 12:08
    Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями.

    Об этом Report сообщили в управлении.

    Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, в настоящее время в Баку, а также в различных регионах страны наблюдаются осадки и ветер.

    Учитывая скользкость дорожного покрытия в дождливую, моросящую погоду, ограничение видимости и пр., водители должны снизить скорость до минимума, соблюдать достаточную дистанцию и контролировать техническую исправность транспортных средств.

    Учитывая сложность движения в дождливую погоду, пешеходы должны быть более ответственными и воздерживаться от нарушений правил, создающих угрозу их жизни и здоровью.

    Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к участникам дорожного движения, просит их быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии дорожная полиция
    Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

