Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с непогодой
- 20 апреля, 2026
- 12:08
Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями.
Об этом Report сообщили в управлении.
Согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, в настоящее время в Баку, а также в различных регионах страны наблюдаются осадки и ветер.
Учитывая скользкость дорожного покрытия в дождливую, моросящую погоду, ограничение видимости и пр., водители должны снизить скорость до минимума, соблюдать достаточную дистанцию и контролировать техническую исправность транспортных средств.
Учитывая сложность движения в дождливую погоду, пешеходы должны быть более ответственными и воздерживаться от нарушений правил, создающих угрозу их жизни и здоровью.
Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к участникам дорожного движения, просит их быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.