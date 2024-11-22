Дорожная полиция обратилась к участникам дорожного движения в связи с непогодой

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ветреной погодой.

Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с ветреной погодой.

Как Report сообщили в управлении, 22 ноября, согласно данным Национальной службы гидрометеорологии, на территории Азербайджана прогнозируется сильный ветер.

В связи с этим управление призвало водителей быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения.

"Владельцы и водители тентованных и крупногабаритных грузовых автомобилей должны быть более ответственными, помнить о том, что движение в ветреную погоду затруднено и опасно, уделять особое внимание упаковке перевозимого ими груза. Водителям рекомендуется парковать транспортные средства вдали от слабо закрепленных конструкций, отдавая предпочтение закрытым пространствам. Кроме того, пешеходы также должны учитывать текущие погодные условия и избегать поведения на дорогах, которое угрожает их жизни, а также здоровью и жизни других участников движения", - говорится в сообщении.