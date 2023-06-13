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Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"

Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком" Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к родителям в связи с "Последним звонком".
Происшествия
13 июня 2023 г. 08:16
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком

Главное управление государственной дорожной полиции МВД обратилось к родителям в связи с "Последним звонком".

В поступившем в Report обращении говорится:

"Поздравляем вас с днем «Последнего звонка», желаем нашим выпускникам успехов в дальнейшей жизни!

Практика последних лет показывает, что иногда в день "Последнего звонка" учащиеся садятся за руль с целью развлечения, используя транспортные средства, принадлежащие их родителям или родственникам. Однако не стоит забывать, что независимо от того, добровольно ли автомобиль предоставлен подростку, не имеющему права управлять им, или взят без разрешения владельца, допущение подобных случаев является опасным деянием.

Обращаемся в первую очередь к родителям, которые доверяют машину ребенку, не имеющему права управления им. Напоминаем, что такие случаи являются серьезным нарушением и влекут административную ответственность. Жаль, что порой встречаются родители, допускающие такую халатность, в результате случаются тяжелые трагедии, как для отдельных семей, так и для нашего общества.

Дорогие выпускники, не забывайте, что каждый ваш успех в дальнейшей жизни очень важен для ваших родителей и для нас. Соблюдая правила дорожного движения, вы также не создают угрозы для жизни других людей.

Еще раз желаем нашим выпускникам удачи, крепкого здоровья и успехов на новом этапе их жизни!".

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Версия на азербайджанском языке Yol polisi "Son zəng" tədbirləri ilə bağlı valideynlərə müraciət edib

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