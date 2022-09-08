Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к пешеходам.

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) регулярно проводит контрольно-профилактические мероприятия для обеспечения безопасности пешеходов, являющихся наиболее беззащитными участниками дорожного движения, и предотвращения дорожно-транспортных происшествий с их участием

Об этом сказал Report, официальный представитель ведомства, полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев.

По его словам, несмотря на неоднократные предупреждения в СМИ, в учетных записях социальных сетей, информационно-пропагандистскую и просветительскую работу, среди пешеходов по-прежнему встречаются люди, которые безразличны к такому жизненно важному вопросу, как безопасность, что делает их жертвами дорожно-транспортных происшествий: " Анализ зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов показывает, что абсолютное большинство аварий такого рода происходит вблизи пешеходных дорожек, подземных или надземных пешеходных переходов, особенно в темное время суток.

Поэтому Главное управление Государственной дорожной полиции, еще раз обращаясь к пешеходам, призывает их быть осторожными при переходе дороги, в том числе избегать использования телефона и других подобных средств, не задерживаться на одноуровневых пешеходных переходах, переходить дорогу только в местах, предназначенных для их движения, соблюдать требования светофора, безоговорочно соблюдать правила безопасности при движении, особенно с малолетними детьми"