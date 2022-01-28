О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Дорожная полиция обратилась к пешеходам Главное управление государственной дорожной полиции призывает пешеходов переходить дорогу не поодиночке, а группами и учитывать других участников дорожного движения в местах, где установлены светофоры с кнопочным или сенсорным управлением.
Происшествия
28 января 2022 г. 10:48
Дорожная полиция обратилась к пешеходам

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает пешеходов переходить дорогу не поодиночке, а группами в местах, где установлены светофоры с кнопочным или сенсорным управлением.

Об этом сообщили Report в Управлении.

"Ряд регулируемых пешеходных переходов оборудован пешеходными светофорами с сенсорным или кнопочным управлением для регулирования движения на улицах и проспектах столицы, а также для обеспечения безопасного прохода пешеходов, в том числе слабовидящих.

Наблюдения показывают, что частое использование светофоров пешеходами, которые в одиночку переходят регулируемую дорогу, приводит к искусственным заторам на дорогах. Пешеходам следует дожидаться других граждан, чтобы вместе переходить дорогу и, таким образом не создавать заторы" - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DYP piyada işıqforları ilə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib

Другие новости из категории

В прокуратуре расследует причину гибели сотрудника Азеришыг
В прокуратуре расследует причину гибели сотрудника "Азеришыг"
28 января 2022 г. 09:38
В Сальяне два человека отравились угарным газом
В Сальяне два человека отравились угарным газом
28 января 2022 г. 08:51
В Гаджигабуле задержали больного коронавирусом
ФотоВ Гаджигабуле задержали больного коронавирусом
28 января 2022 г. 08:40
В Баку автомобиль сбил 12-летнюю девочку
В Баку автомобиль сбил 12-летнюю девочку
28 января 2022 г. 08:21
В Баку автомобиль сбил молодого человека
В Баку автомобиль сбил молодого человека
28 января 2022 г. 08:03
В Абшероне четыре человека отравились угарным газом
В Абшероне четыре человека отравились угарным газом
28 января 2022 г. 06:52
В Баку три человека отравились угарным газом
В Баку три человека отравились угарным газом
28 января 2022 г. 04:46
В Баку пять человек отравились угарным газом
В Баку пять человек отравились угарным газом
28 января 2022 г. 01:51
В Кюрдамире 51-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом
В Кюрдамире 51-летняя женщина скончалась от отравления угарным газом
27 января 2022 г. 21:18
В Баку оштрафованы 14 парковщиков
ФотоВ Баку оштрафованы 14 "парковщиков"
27 января 2022 г. 20:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi