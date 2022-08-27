Дорожная полиция обратилась к пешеходам: Не играйте со своей жизнью

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и пешеходам.

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям и пешеходам.

Как сообщил Report официальный представитель управления Мубариз Агаев, несоблюдение пешеходами правил дорожного движения в очередной раз обернулось трагедией.

26 августа около 23:00 в Сабаильском районе Баку житель столицы Фаиг Гулиев за рулем автомобиля марки “Toyota Prius” с государственным регистрационным знаком 77-PJ-712 сбил трех человек.

В результате ДТП гражданин Турции Юсиф Тюрксой, 1978 года рождения, погиб на месте происшествия, другие пострадавшие - Ахмедова Хаяла Фарман гызы, 1987 года рождения, и Исмаилова Гюльнар Мухтар гызы, 1988 года рождения, - были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

"К сожалению, одной из причин упомянутого дорожно-транспортного происшествия стало то, что вышеупомянутые лица, несмотря на наличие на территории подземного пешеходного перехода, попытались перейти дорогу, по которой интенсивно и с высокой скоростью двигались автомобили, в не предусмотренном для пешеходов месте.

Главное управление государственной дорожной полиции призывает население соблюдать без исключения правила дорожного движения, не играйте со своей жизнью и жизнями других участников движения", - заявил представитель управления.