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Дорожная полиция обратилась к паркующим автомобили на проезжей части дороги

Дорожная полиция обратилась к паркующим автомобили на проезжей части дороги Главное управление Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к водителям, останавливающим транспортные средства на проезжей части.
Происшествия
11 апреля 2023 г. 10:44
Дорожная полиция обратилась к паркующим автомобили на проезжей части дороги

Главное управление Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к водителям, останавливающим транспортные средства на проезжей части.

Как сообщили Report в Управлении, остановка транспортных средств на проезжей части без соблюдения правил безопасности оказывает большое влияние на возникновение тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

В управлении отметили, что водители, останавливающие транспортные средства на проезжей части без учета интенсивности движения, ограниченности видимости, светлого или темного времени суток, ставят под угрозу себя и пассажиров, вынужденных из-за их халатности выходить из автомобилей на проезжей части.

"Вновь обращаясь к водителям, призываем их соблюдать требуемые законом правила остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части", - отметили в управлении.

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Версия на азербайджанском языке ​DYP yolun hərəkət hissəsində dayanan avtomobillərin sürücülərinə müraciət edib

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