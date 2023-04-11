Дорожная полиция обратилась к паркующим автомобили на проезжей части дороги

Главное управление Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к водителям, останавливающим транспортные средства на проезжей части.

Главное управление Государственной дорожной полиции министерства внутренних дел обратилось к водителям, останавливающим транспортные средства на проезжей части.

Как сообщили Report в Управлении, остановка транспортных средств на проезжей части без соблюдения правил безопасности оказывает большое влияние на возникновение тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

В управлении отметили, что водители, останавливающие транспортные средства на проезжей части без учета интенсивности движения, ограниченности видимости, светлого или темного времени суток, ставят под угрозу себя и пассажиров, вынужденных из-за их халатности выходить из автомобилей на проезжей части.

"Вновь обращаясь к водителям, призываем их соблюдать требуемые законом правила остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части", - отметили в управлении.