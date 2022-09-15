Дорожная полиция обратилась к образовательной общественности

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) обратилось к образовательной общественности.

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) обратилось к образовательной общественности.

Как сообщил Report представитель управления полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев, в новом учебном году традиционная организация обучения в общеобразовательных школах, а также в высших, средних специальных и других учебных заведениях страны требует более эффективных мер в связи с дорожным движением по защите жизни и здоровья учащихся на улицах и дорогах, особенно детей и подростков:

"По этой причине по соответствующему распоряжению МВД, с 15 сентября по 15 октября на территории республики будет проходить месячная акция под названием "Внимание, дети!".

В рамках мероприятия будут усилены контрольно-профилактических мероприятия по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, на маршрутах их движения, в районах расположения образовательных учреждений будут изучены дорожные условия, установлены соответствующие дорожные знаки, нанесены или обновлены линии разметки, усилены воспитательно-пропагандистские мероприятия среди обучающихся, в том числе в связи с опасностью использования ими телефона или наушников при переходе дороги, переходом дороги в неположенном месте, управлением транспортным средством без водительских прав. Будут широко использованы возможности субъектов СМИ в этой сфере.

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД в связи с началом нового учебного года желает успехов всей образовательной общественности, а также призывает каждого из нас к общественному участию и демонстрации личного примера малолетним детям в соблюдении правил дорожного движения, чтобы свести к минимум детский травматизм на дорогах".