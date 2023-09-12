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Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети!" в связи с началом нового учебного года

Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети!" в связи с началом нового учебного года Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД в связи с началом нового учебного года проводит на территории республики акцию “Внимание, дети!".
Происшествия
12 сентября 2023 г. 10:36
Дорожная полиция проводит акцию “Внимание, дети! в связи с началом нового учебного года

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) МВД в связи с началом нового учебного года проводит на территории республики акцию “Внимание, дети!".

Как сообщили Report в ГДП, акция проходит с 10 сентября по 10 октября в рамках контрольно-профилактических мероприятий по обеспечению безопасности на дорогах.

"Начало нового учебного года обусловливает необходимость принятия более эффективных мер для обеспечения охраны жизни и здоровья учащихся на улицах и дорогах, в частности детей и подростков", - говорится в сообщении.

В рамках акции предусматривается усиление профилактических мер по предупреждению возможных дорожно-транспортных происшествий с участием школьников и студентов, ознакомление с дорожными условиями на маршрутах, ведущих к учебным заведениям, обновление дорожных разметок и внедрение новых средств регулирования дорожного движения.

"Главное управление Государственной дорожной полиции призывает каждого к участию в общественной жизни и соблюдению правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

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