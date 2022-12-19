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Дорожная полиция обратилась к грузоперевозчикам

Дорожная полиция обратилась к грузоперевозчикам Перегруз грузовых автомобилей не только разрушает дорожное покрытие, но и приводит к ряду более опасных последствий
Происшествия
19 декабря 2022 г. 10:40
Дорожная полиция обратилась к грузоперевозчикам

Перегруз грузовых автомобилей не только разрушает дорожное покрытие, но и приводит к ряду более опасных последствий.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления дорожной полиции МВД к водителям, нарушающим правила перевозки грузов.

В ведомстве отметили, что превышение установленной нормы груза приводит к нарушению нормативно-технических требований, что непосредственно сказывается на управлении транспортным средством, повышает риск внезапной поломки автомобиля и возникновения других необратимых последствий.

"Это источник реальной угрозы не только для водителя, нарушающего правила перевозки грузов, но и для других участников дорожного движения.

Главное управление дорожной полиции МВД доводит до сведения водителей, должностных и юридических лиц, осуществляющих грузоперевозки, что согласно требованиям действующего законодательства, при выявлении случаев превышения параметров загрузки транспортного средства, определенных решением Кабинета министров Азербайджана, движение грузового автомобиля будет запрещено, а к водителю будут применены меры административного взыскания", - отметили в дорожной полиции.

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Версия на азербайджанском языке DYP yükdaşıma qaydalarını pozan sürücülərə müraciət edib

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