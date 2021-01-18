Дорожная полиция обратилась к гражданам

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к гражданам

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к гражданам.

В заявлении, поступившем в Report из Управления, в частности, говорится:

"В связи с продлением до 00:00 25 января 2021 года ограничений на въезд/выезд на территорию Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Абшеронского района, а также на территории районных центров Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Загатала, Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмаиллы (за исключением сел и поселков), Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел призывает граждан, не имеющих соответствующего разрешения, не пытаться ехать в другие города и районы республики, а также в обратном направлении, и строго придерживаться правил до указанного срока".