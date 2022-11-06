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Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с праздничными днями

Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с праздничными днями Главное управление Государственной дорожной полиции МВД (ГУ ГДП) с целью избежать непредвиденных ситуаций на дорогах в связи с предстоящими Днем Победы и Днем государственного флага призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.
Происшествия
6 ноября 2022 г. 16:07
Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с праздничными днями

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД (ГУ ГДП) с целью избежать непредвиденных ситуаций на дорогах в связи с предстоящими Днем Победы и Днем государственного флага призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

Об этом Report сообщили в ГУ ГДП.

Водителей и пассажиров, готовящихся к поездке на автомобиле в нерабочее время в связи с праздничными днями, просят не терять бдительность на дорогах и придерживатьcя соответствующих рекомендаций.

"Учитывая то, что на данный момент дождливая погода, водителям следует уделять особое внимание техническому состоянию своих транспортных средств, правильно оценивать дорожные и погодные условия, интенсивность движения, без необходимости не совершать резких торможений, внезапных маневров и обгонов. В связи с этим по возможности следует отдавать предпочтение выезду на дороги в светлое время суток, избегать вождения автомобиля находясь сонном или усталом состоянии, а также помнить, что после каждых 2-3 часов непрерывного движения необходим кратковременный отдых. Не только водитель, но и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Дорожная полиция, которая работает в усиленном режиме по предупреждению ДТП и обеспечению бесперебойного и безопасного движения граждан, еще раз подчеркивает, что каждый участник дорожного движения, соблюдая правила, способствует тому, чтобы праздник запомнился только радостными моментами", - говорится в сообщении.

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