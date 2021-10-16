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Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с пожаром в центре Баку

Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с пожаром в центре Баку Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с пожаром в торговых объектах вокруг торгового центра "Metro-City", расположенного в Наримановском районе столицы.
Происшествия
16 октября 2021 г. 10:44
Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с пожаром в центре Баку

Управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с пожаром в торговых объектах вокруг торгового центра "Metro-City", расположенного в Наримановском районе столицы.

Как сообщили Report в управлении, в связи с пожаром ограничено движение транспорта на пересечении улиц Ага Нейматуллы и Тебриза, а также улице Фатали Хана Хойского.

"Призываем граждан не следовать по указанной территории на личных легковых автомобилях. Улицы в данном направлении будут закрыты до устранения последствий пожара", - сообщили в ГДП.

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Версия на азербайджанском языке DYP Nərimanovdakı yanğınla əlaqədar vətəndaşlara müraciət edib

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