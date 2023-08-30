Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" - "Олимпия"

Главное управление государственной дорожной полиции рекомендует болельщикам, которые планируют посмотреть матч "Карабах" - "Олимпия", отдать предпочтение общественному транспорту.

Главное управление государственной дорожной полиции рекомендует болельщикам, которые приедут посмотреть игру "Карабах" - "Олимпия", воспользоваться общественным транспортом.

Об этом Report заявил главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли.

"Завтра в Баку на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 20:00 начнется ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА между чемпионом Азербайджана - "Карабахом" и словенским клубом "Олимпия". Просим жителей столицы и болельщиков, которые приедут посмотреть игру, воспользоваться общественным транспортом. Следует учитывать, что любые заторы на дорогах могут создать препятствия для передвижения граждан. Это может привести к изменению направления движения и временному закрытию параллельных улиц. Рекомендуем прибыть на место проведения матча за час до начала игры", - отметил А.Аскерли.