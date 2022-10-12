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Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" - "Олимпиакос"

Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" - "Олимпиакос" Болельщикам матча "Карабах" - "Олимпиакос", который состоится 13 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта.
Происшествия
12 октября 2022 г. 16:56
Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем Карабах - Олимпиакос

Болельщикам матча "Карабах" - "Олимпиакос", который состоится 13 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта.

Об этом в ответ на запрос Report заявил главный инспектор Главного управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"Завтра в IV игре группового этапа Лиги Европы УЕФА чемпион Азербайджана - клуб "Карабах" встретится с греческим клубом ”Олимпиакос" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 20:45. Желаем удачи нашей команде - клубу "Карабах" и просим болельщиков отдавать предпочтение общественному транспорту, а также прибыть на стадион за час до начала игры”, - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке DYP "Qarabağ" - "Olimpiakos” oyunu ilə bağlı azarkeşlərə müraciət edib

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