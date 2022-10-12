Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" - "Олимпиакос"

Болельщикам матча "Карабах" - "Олимпиакос", который состоится 13 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта.

Болельщикам матча "Карабах" - "Олимпиакос", который состоится 13 октября на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, рекомендуется воспользоваться услугами общественного транспорта.

Об этом в ответ на запрос Report заявил главный инспектор Главного управления государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли.

"Завтра в IV игре группового этапа Лиги Европы УЕФА чемпион Азербайджана - клуб "Карабах" встретится с греческим клубом ”Олимпиакос" на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в 20:45. Желаем удачи нашей команде - клубу "Карабах" и просим болельщиков отдавать предпочтение общественному транспорту, а также прибыть на стадион за час до начала игры”, - подчеркнул он.