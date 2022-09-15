О нас

Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" - "Нант"

Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" - "Нант" Управление дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с матчем "Карабах" - "Нант".
Происшествия
15 сентября 2022 г. 09:39
Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем Карабах - Нант

Управление дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с матчем "Карабах" - "Нант".

Старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли в ответ на запрос Report отметил, что болельщикам следует отдавать предпочтение общественному транспорту для проезда к месту проведения игры:

"К Республиканскому стадиону имени Тофика Бахрамова удобно добираться на общественном транспорте. Недалеко от стадиона расположена станция метро "Гянджлик", а также созданы все условия для движения автобусов, что позволяет удовлетворить потребности в общественном транспорте".

Матч "Карабах" - "Нант" пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 20:45.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DYP "Qarabağ" - "Nant" oyunu ilə bağlı azarkeşlərə müraciət edib

Самое важное

В Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
ФотоВ Агалы спустя 29 лет прозвучал первый звонок
15 сентября 2022 г. 09:57
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
СГБ: В Азербайджане временно ограничивается работа соцсети TikTok
14 сентября 2022 г. 19:13
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
МО Азербайджана: Наши позиции в Лачыне подвергаются обстрелу из артустановок и минометов
14 сентября 2022 г. 18:28
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
МО: К сожалению, у нас есть потери, общественности будет предоставлена дополнительная информация
14 сентября 2022 г. 18:22
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
Азербайджан готов передать Армении до 100 тел военнослужащих в одностороннем порядке
14 сентября 2022 г. 16:20
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
Минобороны: Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении подвергаются обстрелу
14 сентября 2022 г. 15:13
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
Президент: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
14 сентября 2022 г. 14:15
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
Позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении подвергаются артобстрелу
14 сентября 2022 г. 13:11
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
Погибшие в результате армянской провокации военнослужащие Азербайджана
14 сентября 2022 г. 10:32
МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне
МО: Подразделения Азербайджанской армии подверглись обстрелу в Кяльбаджаре и Лачыне
14 сентября 2022 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi