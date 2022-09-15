Дорожная полиция обратилась к болельщикам в связи с матчем "Карабах" - "Нант"

Управление дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с матчем "Карабах" - "Нант".

Управление дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с матчем "Карабах" - "Нант".

Старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли в ответ на запрос Report отметил, что болельщикам следует отдавать предпочтение общественному транспорту для проезда к месту проведения игры:

"К Республиканскому стадиону имени Тофика Бахрамова удобно добираться на общественном транспорте. Недалеко от стадиона расположена станция метро "Гянджлик", а также созданы все условия для движения автобусов, что позволяет удовлетворить потребности в общественном транспорте".

Матч "Карабах" - "Нант" пройдет сегодня на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток прозвучит в 20:45.