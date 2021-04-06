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Дорожная полиция обратилась к автомобилистам 

Дорожная полиция обратилась к автомобилистам  Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения
Происшествия
6 апреля 2021 г. 10:33
Дорожная полиция обратилась к автомобилистам 
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В связи с ветреной погодой Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения.

Как сообщает Report, в заявлении, в частности, говорится:

"В связи с наблюдаемыми в настоящее время ветреными погодными условиями Государственная дорожная полиция призывает водителей выбирать ограничение скорости с учетом высокой вероятности внезапного изменения направления движения автомобиля при выезде из тоннелей и крытых частей автодорог на открытые участки и не парковаться возле деревьев, массивных рекламных щитов, а также иных объектов, которые могут сорваться и упасть под сильными порывами ветра.

Пешеходам следует строго придерживаться правил безопасного движения на дорогах и улицах, выбирая максимально безопасные места, главным образом, проходя возле многоэтажных зданий".

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