Дорожная полиция обратилась к автомобилистам

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к участникам дорожного движения

В связи с ветреной погодой Главное управление Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения.

Как сообщает Report, в заявлении, в частности, говорится:

"В связи с наблюдаемыми в настоящее время ветреными погодными условиями Государственная дорожная полиция призывает водителей выбирать ограничение скорости с учетом высокой вероятности внезапного изменения направления движения автомобиля при выезде из тоннелей и крытых частей автодорог на открытые участки и не парковаться возле деревьев, массивных рекламных щитов, а также иных объектов, которые могут сорваться и упасть под сильными порывами ветра.

Пешеходам следует строго придерживаться правил безопасного движения на дорогах и улицах, выбирая максимально безопасные места, главным образом, проходя возле многоэтажных зданий".