​Дорожная полиция обратилась к женщинам-водителям Баку

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Государственное управление дорожной полиции города Баку (ГУДПГБ) обратилось к женщинам-водителям города Баку. Заместитель отдела ГУДПГБ Вагиф Асадов рассказал Report, что во время проведенных за последнюю неделю рейдов 16 женщин-водителей отказались подчиниться требованиям полиции и остановиться: "Каждый находящийся за рулем должен следовать закону. Анализируя составленные административные протоколы мы видим, что женщины-водители также привлекаются к ответственности. Если сравнивать, ремнем безопасности больше пользуются женщины, чем мужчины. Но женщины чаще разговаривают за рулем и совершают другие действия, способствующие отвлечению внимания. Часто наблюдается отказ подчиниться законным требованиям полиции. Если изучить рапорты, составленные нашими сотрудниками за последнюю неделю, мы станем свидетелями отказа 16 женщин-водителей подчиниться требованию остановиться со стороны дорожной полиции. В любом случае, эти водители будут найдены и привлечены к ответственности. Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к женщинам-водителям и сказать, что за рулем вы не женщины, а водители и должны следовать всем указаниям дорожной полиции".